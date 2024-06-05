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star wars スターウォーズ　プリントtシャツ ダースベイダー　00s
商品番号 D36709271328
商品名

star wars スターウォーズ　プリントtシャツ ダースベイダー　00s
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムービーtシャツ。ハリウッドの大人気シリーズ物「STARWARS(スターウォーズ)」のプリントtシャツになります。2002コピーライト。ストームトルーパー、そしてダースベイダーがプリントされたgoodデザイン♪そして、タグ付きのdeadstockになります！バンドtのボディとしても有名なgiantボディも+ポイントです。コレクションにもどうぞ！カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···夏、秋、冬@サイズ　Mサイズ@実寸着丈　72cm身幅　48cm肩幅　45cm袖丈　22.5cm@カラーブラック@生産国メキシコ@素材綿100%この他にも、US、デザイナーズ中心に出品しておりますので、是非ご覧くださいませ。↓#silverfox＊画像ですが、角度や光の加減により、実際の色と異なる場合がございます。＊USED商品になります。ご理解頂けない方のご購入はお控えくださいませ。
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper495009.html
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