ニューエラ キャップ 海外

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商品詳細
neweraロサンゼルスエンゼルスのキャップアナハイムエンゼルスクーパーズタウンコレクション５０周年記念パッチ先日アメリカに滞在していた時に購入しました。現在ロサンゼルスエンゼルスですが、アナハイムエンゼルス時代のロゴがかなりかレアかなと思います。サイズは７３/８ネイビー/グレーツバ裏はターコイズブルー若干小さく感じたので泣く泣く出品します。#大谷翔平#メジャー#ロス
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