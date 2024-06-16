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ニューエラ キャップ 海外
商品番号 C85992251377
商品名

ニューエラ キャップ 海外
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,310 円
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商品詳細

neweraロサンゼルスエンゼルスのキャップアナハイムエンゼルスクーパーズタウンコレクション５０周年記念パッチ先日アメリカに滞在していた時に購入しました。現在ロサンゼルスエンゼルスですが、アナハイムエンゼルス時代のロゴがかなりかレアかなと思います。サイズは７３/８ネイビー/グレーツバ裏はターコイズブルー若干小さく感じたので泣く泣く出品します。#大谷翔平#メジャー#ロス
http://narcologia.ru/goods/perpetual961946.html
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