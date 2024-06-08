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- 一番くじ ぼっち・ざ・ろっく！ A・C・E・F・G・H・I 15点セット
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商品詳細
一番くじぼっち・ざ・ろっく！A・C・E・F・G・H・I15点セットになります。E賞は中身確認のため開封しております。新品未開封で綺麗な状態ではございますが、A賞のポスターの外箱を凹ましてしまったため、中のポスターに皺が入ってるかと思いますので、極端に状態を気になさる方の購入はお控え下さい。よろしくお願い致します。
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