ナイキ リアクトエレメント87 アンダーカバー

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商品詳細
ナイキとアンダーカバーのコラボリアクトエレメント87です。状態は10回も履いていないくらいだと思います。ジェイソンマークにて清掃後、保管してました。オレンジの紐あり、箱無し商品名:NIKEREACTELEMENT87NIKE×UNDERCOVERカラー:GreenMistサイズ:26.5cm・商品は自宅保管のため神経質なお方はご遠慮下さい。中古品になりますので、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。NC、NRでお願い致します
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