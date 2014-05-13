blackmeans レザーベルト ライダース

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。着る機会がなく、着用しておりません。畳じわがありますが、アイロンにより綺麗になります。目立った汚れなどはありません。ご検討のほどよろしくお願いいたします。海外でも販売しておりますので、サイズ確認の際に、下記、ご参考ください。O-1Length16cm/6.30inchO-2Width42cm/16.54inchO-3Depthcm/0.00inchT-1着丈T-2肩幅T-3身幅T-4裾幅T-5袖丈B-1着丈B-2ウエストB-3ヒップB-4股上B-5腿幅B-6股下B-7裾幅O-1長さO-2幅O-3奥行き
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http://narcologia.ru/goods/sucrose450040.html
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