ブリストル×ニューエラ　 NEW ERA　fcrb メッシュキャップ ブラック

FCRBNEWERAEMBLEMLPMESHCAPブリストル×ニューエラfcrbメッシュキャップブラック 黒NEWERAオンラインにて購入。使用回数は10回ほどで7枚目の写真のとおりNEWERAキャップのステッカー部分が少し傷ぽっい部分がありますが、キャップには目立つ汚れ等ななくまだまだ被れるかと思います!!!(詳しくは写真から状態をご確認ください。)ブリストル×ニューエラfcrbのメッシュキャップです!ブリストルの象徴的なロゴをフロントに落とし込んだNEWERAキャップ。普段使いにもオシャレですしキャンプなどのアウトドアや音楽ロックフェス・祭りなどにも被っても映える商品だと思います!!!黒ですのでどんな服装にも合わせやすいですし様々な場面で大活躍間違いないキャップだと思います!現在は廃盤ですのでレアな商品だと思います!!!メッシュキャップですので通気性もよく今の季節にぴったりです!!!8枚目の写真のように後ろで大きさ調整可能!!男性はもちろんの事女性が被るのもありだと思います!!!まだまだ蒸し暑いこの時期にいかがでしょうか?プチプチに梱包して発送させて頂きます!★フォロー割引実施中★☆フォロー割引☆フォローで、なんと☆☆☆2,000円~4,999円、100円引き5,000円~9,999円、300円引き10,000円~19,999円、500円引き20,000円~、1,000円引き!!フォローして、購入前にコメント下さい!!#saintmxxxxxx#DenimTears#wtaps#supreme#READYMADE#humanmade#stoneisland#stussy#BOTT#A・BATHINGAPE#XLARGE#supreme#KITH#Y-3#FR2#SAPEur#Girlsdon'tcry#WINDANDSEA#off-white#fragment好きな方にもオススメです!カラー...ブラック形...ベースボール素材...メッシュ



