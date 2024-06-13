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英国製 PL Sells Wool Tie ウールタイ ネイビー
商品番号 Y16913508931
商品名

英国製 PL Sells Wool Tie ウールタイ ネイビー
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■仕様色︰ネイビー大剣︰約6cm全長︰約141cm素材︰ウール100%原産国︰英国付属品︰無し■ブランドP.L.Sells/ピーエルセルズアイリッシュポプリンで知られるAtkinsons社の傘下のメーカー。1952年にスタートした比較的新しいネクタイブランドです。現在も英国で生産されていて、ロンドンの専門店でも販売されているロンドン子御用達ネクタイです。Atkinsons/アトキンソンズ1820年にダブリン市長であったRichardAtkinsonが、アイルランド平織物グループに店用の織物を依頼したのがはじまりです。今日のAtkinsons商品は、上質なシルクやオーストラリア産のメリノウールを使用して「MADEINENGLAND」を守り続けています。※中古品であることをご理解の上、ご検討お願いします。繊細な方や極美品をお求めの方のコメント、ご購入はお控え下さい。1はイメージ※メルカリにしか出品していません。#ウールタイ#ニットタイ#アイリッシュポプリン#ツイード#ドレイクス#ピーエルセルズ#アトキンソンズ#フランコバッシ#ターンブルアッサー#ホリデーアンドブラウン#タイユアタイ#ラルディーニ#マリネッラ#ニッキー#シャルべ#マタビシ#メローラ#ダンヒル#ドーメル#ボリオリ#ルイジボレッリ#drakes#plsells#atkinsons柄・デザイン...花柄柄・デザイン...無地カラー...ブルー
http://narcologia.ru/goods/Taipei754071.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome831143.html
http://narcologia.ru/goods/competitive627781.html

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