【ビンテージ】LEVI'S RED TAB　95's 赤耳　厚革 レザーベルト

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LEVI'S® ACCESSORYBRAID ベルト｜リーバイス® 公式通販

ブランド:LEVI'SリーバイスLEVI'SREDTABバックル:重厚なメタルスクエアロゴ入りバックル取り外し可能サイズ:W（全長）100cmW（ウエスト）74cm~84cmH（幅）3.8cmD（厚み）0.3cm色:明るいブラウン(高級感ある厚みのある牛革)状態:使用感少なく、状態の良好なビンテージベルトです。重厚堅牢なメタルバックルレザーの織り糸にはジーンズの織り糸を使用状態に問題ありません。正規品でない場合は全額返金、返品対応させて頂きますのでご安心ください。ベルトのサイズが気になる方には、御希望の長さで穴をあけさせて頂く事も可能です。詳細は写真にてご確認くださいませ。気に入っていただける方がいらっしゃいましたら是非。＜お取り引きにおいてのご注意＞当方中古品に関しては素人です。自宅保管の為、小さなキズ等細かいことが気になる方は入札をご遠慮くださいませ。他の商品とまとめて購入される方は、お値引きさせて頂きますのでご連絡ください。尚、すり替え防止の為NC.NRでお願い致します。また、交渉中であっても他のサイトのお取引や即購入の方を優先させていただきますのでご了承ください。素材...本革カラー...明るめなブラウン