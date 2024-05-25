【入手困難】REDMOON oriental magic ウォレットチェーン

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レッドムーン内のブランド「オリエンタルマジック」のウォレットチェーンで現在取り扱いはございません。【サイズ】長さ：58㎝※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。日常使いしていましたが、特に目立った傷・汚れはなく、非常に状態は良いと思います。オークション・フリマサイトでも滅多に見かけることがないため、非常に希少な商品だと思います。REDMOON好きの方はこの機会に是非どうぞ！