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BEAMS F レザーメッシュベルト 85
商品番号 D52064890372
商品名

BEAMS F レザーメッシュベルト 85
ブランド名 ビームスエフ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。BEAMSFのレザーメッシュベルト、イタリア製になります。BEAMS店舗にて15000円程度で購入したと思います。・ブランドBEAMSF・色ダークブラウンシルバー（バックル部分）・素材レザー・サイズ表記：80全長：100.6cm（バックル尖端～ベルト尖端）ベルト幅：3.3cm＊素人採寸のため多少の誤差はご了承頂きますようお願い致します。・状態目立った汚れ、傷等はありません。ベルトピンを挿す部分に使用感がございます。（画像5枚目をご確認ください）中古品ですので、ご了承頂きますようお願い致します。・その他ペット、タバコなし#ビームスエフ#ベルト#メッシュベルト#レザーベルト#イタリア製
http://narcologia.ru/goods/recycling940114.html
http://narcologia.ru/goods/unusable958074.html
http://narcologia.ru/goods/reflector875164.html

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