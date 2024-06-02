シュプリーム　ワンポイントロゴ　キャップ

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商品詳細
ワンポイントロゴ刺繍が付いている、浅くかぶるシンプルなシュプリームのキャップです。使用しないため、販売いたします。高さ:約12cm内寸:約55cmつばの横幅:約17.5cmつばの縦幅:約7cm（素人の測定）即購入可能です！24時間以内に発送いたします。※新品ではないため、神経質な方はご遠慮ください。※なるべく実物に近いように撮影しておりますが、環境やモニターの設定などにより色合いが異なって見える場合がございます。#シュプリーム#Supreme#シュプリームキャップ#セール#キャップ#シンプル#ワンポイント
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