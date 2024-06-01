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90s 映画Tシャツ　バットマン　Lサイズ
商品番号 D55899356640
商品名

90s 映画Tシャツ　バットマン　Lサイズ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 4,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

-Name-Vintage80-90sLMovieT-shirt-ThePhantomoftheOpera--Material-cotton-Condition-CランクSデッドストックA新品同様B使用感はあるが良好な状態。C着用に問題はないが多少のダメージや汚れが見られる状態。D大きなダメージやシミがある状態。※当社基準となります。-Size-サイズL:着丈63cm/身幅53cm/肩幅47cm/袖丈17cm-Comment-映画バットマンのヴィンテージTシャツになります。90年代に製造されたヴィンテージTシャツです。絵のタッチなど雰囲気が漂うアイテムです。※コピーライト入りの正規品となります。品番-2462-　※VINTAGE、USEDの商品は返品交換は出来ませんのでご注意下さい。また写真では確認しにくい古着特有のダメージや汚れがある場合もあります。極力写真で確認出来る様にしていますが、写真にはうつらない部分に関しては風合いとして捉えていただきますようお願い申し上げます。何か気になる事がありましたら購入前にお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/competitive530581.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild215752.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper535209.html
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