SVG BY NEIGHBORHOOD \

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￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【商品名】SVGBYNEIGHBORHOOD/ネイバーフッド\"THESAVAGEARMY\"メッシュキャップ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【色/Color】ブラック×ホワイト系￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【サイズ】サイズ表記3￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【状態/コンディション】(主観になります)多少着用感はありますが、全体的な程度はわるくないと思います。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【詳細/ポイント】SVGBYNEIGHBORHOOD/ネイバーフッド\"THESAVAGEARMY\"メッシュキャップワイルドなワッペンと総メッシュの柄がポイント。メッシュ自体も高密度なメッシュキャップの為、通年使用いただけるかと思います。よろしければ、ぜひ。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【その他】♦︎商品は基本的にUSED品になります。使用に伴う小傷やシワ、主観によるコンディション判断の為、見落とし等がある場合がございます。ご購入の際はご理解の上、お願いいたします。プロフィールも合わせてご一読願います。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣