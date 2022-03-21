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ドルガバメンズベルト（大き目）
商品番号 M91459539288
商品名

ドルガバメンズベルト（大き目）
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック素材...本革サイズ　106㌢〜116㌢　５穴　幅3.3㌢（サイズ調整はハサミ一本で簡単にできます）ベルトは社外品ですが牛革でワニ型押しです（新しい）。どうぞ
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