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【90s HIPHOP】ショックSOHKビッグロゴ刺繍メッシュTシャツ激レアB系
商品番号 C54270070584
商品名

【90s HIPHOP】ショックSOHKビッグロゴ刺繍メッシュTシャツ激レアB系
ブランド名 ショック(スクールオブハードノックス)
特別価格 税込 4,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#meltingpot古着一覧【お得なフォロー割引き実施中】※簡単2ステップ①フォローする②コメント欄にて『フォローした』とお伝え下さいたったこれだけで200円割引き！更にフォロワー様限定でお値引き頑張ります☺︎▼ブランド名SOHKSCHOOLOFHARDKNOCKS▼商品説明現在では大変希少となった90s00sヒップホップブランド。こちらは中でも、フブやカールカナイと並び人気の高いショックのビッグロゴ刺繍Tシャツになります。ド派手なフロントビッグロゴにサイドラインデザインがインパクト抜群のイナたい一着。ネットでは勿論、市場でも年々球数が少なくなってきている所謂“B系ブランド”気になった方はお早めにどうぞ。▼コンディション古着らしい使用感やヨレ、クリーム色がかった変色が多少ございますが大きな破れ等のダメージはありません。▼カラー白▼サイズL平置き採寸(単位:cm)身幅:62肩幅:52着丈:72袖丈:26※素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。【お取り扱いブランド】ノースフェイスナイキアディダスパタゴニアステューシーNBAカーハートアベイシングエイプポールスミスラルフローレンクージーフレッドペリーワコマリアドッグタウンガルフィーカールカナイフブショーンジョンメッカMLBNFLエニーチェジョーカーブランドファットファームPNBFUBUロカウェアジンコジーンズ送料無料、コンパクトに梱包しての発送になりますのでご了承下さいませ。最後までご覧頂きありがとうございました☺︎古着女子古着男子ふるじょふるだんデカロゴビッグロゴバックロゴレアタグ希少タグ年代物VINTAGEOLDSURFSKATEOUTDOORRAPPERオーバーサイズ90年代90s80s希少レトロバブルオールドゆるだぼビッグシルエットビッグサイズアウトドアスケートサーフストリートファッションスポーツミックスヒップホップラッパーB系B-BOYお洒落ウィメンズトレンドユニセックスコムドットゆうたひゅうがやまとJAY-ZEMINEMBIGGIE2PAC
http://narcologia.ru/goods/subtropical428201.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce363155.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle828366.html

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