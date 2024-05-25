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【新品】 A|X アルマーニ エクスチェンジ　ネックウォーマー　スヌード
商品番号 S45764074714
商品名

【新品】 A|X アルマーニ エクスチェンジ　ネックウォーマー　スヌード
ブランド名 アルマーニエクスチェンジ
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2〜3年前に購入。使用せず自宅で保管。自宅保管にご理解頂いた上で、ご購入のご検討を宜しくお願い致します。◎アルマーニエクスチェンジ　ネックウォーマー　　・表裏の異なる色を楽しめるスヌード　・柔らかなタッチで使いやすさ抜群　・季節の変わり目に活躍する一品　　【色】青☓黒　【素材】綿95%、毛5％　防寒とデザイン性の両方を兼ね備え、被るだけでこなれたコーディネートを演出します。薄手で軽いので持ち運びしやすく、スポーツシーンでの合わせやすさも魅力。　　　　◎梱包時、折りシワがついてしまう事のご理解も宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/capitation922208.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador940706.html
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