新品】 A|X アルマーニ エクスチェンジ ネックウォーマー スヌード ...

2〜3年前に購入。使用せず自宅で保管。自宅保管にご理解頂いた上で、ご購入のご検討を宜しくお願い致します。◎アルマーニエクスチェンジ ネックウォーマー ・表裏の異なる色を楽しめるスヌード ・柔らかなタッチで使いやすさ抜群 ・季節の変わり目に活躍する一品 【色】青☓黒 【素材】綿95%、毛5％ 防寒とデザイン性の両方を兼ね備え、被るだけでこなれたコーディネートを演出します。薄手で軽いので持ち運びしやすく、スポーツシーンでの合わせやすさも魅力。 ◎梱包時、折りシワがついてしまう事のご理解も宜しくお願い致します。



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