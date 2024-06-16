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綺麗.鮮やか【Ferragamo】ハイブランドネクタイ　フェラガモ fgm922
商品番号 L97913455412
商品名

綺麗.鮮やか【Ferragamo】ハイブランドネクタイ　フェラガモ fgm922
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 1,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご訪問ありがとうございます＾＾#ネクタイ販売マン　←タップ靴屋からスタートした超高級ブランドである【SalvatoreFerragamo】1度は破産しながらも見事復活。現在では様々なラインを展開する歴史あるブランドからの一本です。現在では様々なラインを展開する歴史あるブランドです。剣先約8.6cm※あくまでiPhoneでの撮影ですので実物とは誤差がある場合もありますのでご容赦ください。柄・デザイン···プリント柄カラー···ブルー色系【セット値引き】・2本セットで500円・3本セットで700円・4本セットで1000円　　値引きします沢山のご購入が嬉しいため、セット値引きしてます5本以上でも、さらに値引きは続きます(^。^)スーツはネクタイで決まりますワンランク上のネクタイで、人気者になっていきましょう絞って検索出来る便利なタグ付き↓#ネクタイ#ネクタイ販売マン#ネクタイ大好き#ネクタイ屋　#フェラガモ#Ferragamo#サルヴァトーレフェラガモ#SalvatoreFerragamo#ファッション#ブランド　#ハイブランド　#高級ブランド#おすすめ　#入学式　#入社式　#スーツ　#シャツ#ビジネス　#結婚式　#二次会　#パーティー#フォーマル#55__________________________________________他にも、グッチ(GUCCI)フェンディ(FENDI)ErmenegildoZegna（エルメネジルド・ゼニア)HERMES(エルメス)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)GIVENCHY(ジバンシイ)CELINE(セリーヌ)など、多数のブランド品を出品しております！是非ご覧下さい__________________________________________※プロフィール一読お願いしますセット希望無ければ、即購入可能です
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