希少　VANS バンズ　オーセンティック　TRIBAL LEADERS 27.5

VANSAUTHENTIC（TRIBALLEADERS)バンズ オーセンティック トライバル リーダーサイズ US9.5JP27.5cmカラー グレー ブラックスニーカー型 ローカットデザイン 総柄 スカル バッファロー ネイティブ アメリカン 状態 一般的なused品に見られる使用感がございますがまだまだご愛用いただけます。バンズのオールドライン（オフザウォール）の海外限定スニーカーの（オーセンティック）です。キャンバス生地に人気のブラック色に、インディアン柄を落としウオッシュ加工を施した絶品。伝統のリーダー（ネイティブアメリカン）の雰囲気を奏でた傑作グラフィック。ヒールには証（オフザウォール）のエンブレム！トゥーにはバンズのピースタグ。ブランドとファッション性を強く表現！スケーターシーンやストリートシーンで輝きを放ちます。#ストリート#スケート#スケートシューズ#スト男#カジュアル#レア#レアモデル#古着男子#総柄#ローカット#スニーカー#スケボー



VANS : AUTHENTIC （TRIBAL LEADERS)



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VANS : AUTHENTIC （TRIBAL LEADERS) | CONEY ISLAND



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