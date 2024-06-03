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希少　VANS バンズ　オーセンティック　TRIBAL LEADERS 27.5
商品番号 N17742845422
商品名

希少　VANS バンズ　オーセンティック　TRIBAL LEADERS 27.5
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANSAUTHENTIC（TRIBALLEADERS)バンズ　オーセンティック　トライバル　リーダーサイズ　US9.5JP27.5cmカラー　グレー　ブラックスニーカー型　ローカットデザイン　総柄　スカル　バッファロー　ネイティブ　アメリカン　状態　一般的なused品に見られる使用感がございますがまだまだご愛用いただけます。バンズのオールドライン（オフザウォール）の海外限定スニーカーの（オーセンティック）です。キャンバス生地に人気のブラック色に、インディアン柄を落としウオッシュ加工を施した絶品。伝統のリーダー（ネイティブアメリカン）の雰囲気を奏でた傑作グラフィック。ヒールには証（オフザウォール）のエンブレム！トゥーにはバンズのピースタグ。ブランドとファッション性を強く表現！スケーターシーンやストリートシーンで輝きを放ちます。#ストリート#スケート#スケートシューズ#スト男#カジュアル#レア#レアモデル#古着男子#総柄#ローカット#スニーカー#スケボー
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http://narcologia.ru/goods/interconnect971870.html

希少　VANS バンズ　オーセンティック　TRIBAL LEADERS 27.5
VANS : AUTHENTIC （TRIBAL LEADERS)

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VANS : AUTHENTIC （TRIBAL LEADERS)

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VANS : AUTHENTIC （TRIBAL LEADERS)

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VANS : AUTHENTIC （TRIBAL LEADERS)

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VANS : AUTHENTIC （TRIBAL LEADERS) | CONEY ISLAND

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VANS : AUTHENTIC （TRIBAL LEADERS)

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