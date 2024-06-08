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メルカリ便★Christian Dior★ハンカチ　ストライプ
商品番号 E77444570258
商品名

メルカリ便★Christian Dior★ハンカチ　ストライプ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シックで素敵な「ChristianDior（クリスチャン・ディオール）　ストライプ　ハンカチ」です。「ロゴ刺繍」がアクセントになっていて、お洒落です。男女兼用で、ご使用して頂けると思います。「クリスチャンディオール」や、ブランド、ビンテージ、昭和レトロな感じが、お好きな方にお薦めです。（鐘紡株式会社　百貨店で購入）＊若干、お写真とお色が違います。　ご了承くださいませ。￥7,000均一♡送料無料♡未使用ですが、しわがあります。気になさらない方のご購入をお願い致します。自宅保管であることをご理解ください。＊不慣れな為、返信・配送が遅くなる場合がございますが、　ご了承くださいませ。安心・安全のメルカリ便（ネコポス）での配送です。＊折り畳んで、ビニール袋＆封筒に入れて送ります。　ご了承くださいませ。✨レア♡な「クリスチャンディオール」のお品を多数、　　出品しております。✨柄・デザイン...ストライプ
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