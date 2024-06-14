PaulSmith Collection/ポールスミス シルク100％ ネクタイ

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多数ある商品の中よりご覧頂きありがとうございます。✨欲しいと思った時が買い時です✨※下記内容をご確認の上お取引お願い致します。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。【PaulSmithCollection/ポールスミスコレクション】高級シルク100％チェック柄ペイズリー柄ネクタイビジネスドレスパーティーサンプル品美品【商品紹介】こちらは、PaulSmith/ポールスミスのお洒落なネクタイです。適度なハリのある素材で結びやすく、型くずれしにくいです！高級感漂う色合いで、ワンランク上の大人を演出してくれます。一目で良いネクタイだとわかるので、周りから注目される事間違いなしです。1品限りの人気商品ですので、興味のある方はお早めにご購入下さい。【ブランド】PaulSmith/ポールスミス【サイズ】大剣幅約8.5cm全長約144cm【カラー】画像参照【デザイン】画像参照【素材】シルク100％【状態】美品大切にして頂ける方のご購入お待ち致しております。特にダメージ等なく比較的綺麗な状態でこれからも活躍して頂けると思います。中古品の為完全な品をお求めの方は購入をお控えください。着用に問題ないと思いますが中古品の為完全な新品の品をお求めの方、神経質な方はご購入をお控えください。USED品の為、汚れ・ほつれ・シミ・シワなど着用感のあるものもございます。検品致しておりますが、見落としや説明不足の場合もございます。あくまで素人個人間のお取引になりますので、中古品にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。素人撮影の為、画像は光の反射等で少し色合いや風合いに違いがある場合がございます。※1品物となっておりますので、お探しの方はお早めに検討お願い致しますm(__)m※まとめ買い大歓迎ご希望の商品をコメント下さい(^^)割引もさせていただきます(^^)送料無料で発送いたします。コメント無し購入OKです。ネクタイ出品一覧↓↓↓↓↓↓↓↓↓#infi_reveネクタイ一覧その他にも多数出品しております♪*゜こちらからご覧下さい↓↓↓↓↓↓↓↓↓#Infi_reve