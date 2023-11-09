00s MLB ランディジョンソン Ｔシャツ アリゾナ・ダイヤモンドバックス

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★他のアイテムは下記をクリック★#ミル_古着#ミル_古着_野球#ミル_古着_Ｔシャツ・値段交渉（フォロー、希望金額の明記は必須）は受け付けておりますのでお気軽にコメントいただければ精一杯努力いたします♪★商品説明★2002年Leeボディのメジャーリーグの偉大な選手ランディジョンソンの貴重なＴシャツ(^∇^)★サイズ★サイズ表記：不明(XLくらいでしょうか)★実寸サイズ★（USED品になりますので実寸を必ずご確認ください）・肩幅57・身幅59・丈74・袖24（㎝表記）素人採寸（平置き採寸）の為、多少の誤差はお許しくださいませ。・女性の方も、ゆるだぼワイドシルエットで着用していただけると思います！★特徴★used古着アメリカ古着ヴィンテージビンテージ一点物レアメジャー★カラー★パープル紫（画像2枚目以降を参照）★素材★おそらくコットン100％@カラーや素材につきましてはコメントや写真の方でお伝えするようにはしておりますが、ご利用環境等により実際のお品物と色味が若干異なることございます。予めご了承ください。★コンディション★この商品は【Ｂ】ランクになります。・使用感毛羽立ち色褪せヨレノビ【SS】 デッドストック、新品 汚れなし【S】デッドストック、新品 小さな汚れ、経年のヤケ有り【A】ユーズドだが未使用に近いもの、デッドストックワンウォッシュ【BB】ユーズド美品【B】気にならない程度の汚れ使用感、傷などの一般的な中古古着レベル【C】ユーズドの軽い汚れもしくは軽いダメージ【D】傷汚れが多め【E】大きな汚れやダメージがあるが着用できる・素人の検品になりますので表記していないダメージや汚れ、画像にないダメージや汚れもある場合もあります。・未クリーニング・used品になりますので匂いが付着している場合あり。★購入をお考えの方へ★・知識の無い者による検品ゆえに見落としがあるかもしれません。・必ずプロフィールをお読みください。・古着やヴィンテージに慣れていない方は購入をしないでください。・梱包の際に生じる畳み皺はご了承ください。★検索★古着男子古着女子菅田将暉あいみょん80s90s