ボッテガヴェネタ　長財布　イントレチャート　パイソン　レザー　ピンクベージュ



中古 ボッテガヴェネタ ラウンドファスナー長財布 レザー/パイソン ...



中古 ボッテガヴェネタ ラウンドファスナー長財布 レザー/パイソン ...



中古 ボッテガヴェネタ ラウンドファスナー長財布 レザー/パイソン ...



BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ 長財布 イントレチャート ジップ ...



レア！ボッテガヴェネタ 長財布 イントレチャート パイソン ピンク ...



BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ 長財布 イントレチャート ジップ ...



中古 ボッテガヴェネタ ラウンドファスナー長財布 レザー/パイソン ...



付属品有 ボッテガヴェネタ 長財布 パイソン イントレチャート ...



中古 ボッテガヴェネタ ラウンドファスナー長財布 レザー/パイソン ...



ボッテガ・ヴェネタ イントレチャート長財布 パイソン ブラウンパープル 長財布レディース



ボッテガヴェネタ/BOTTEGA VENETA/財布/ラウンドファスナー長サイフ ...



ボッテガ(Bottega Veneta) パイソン 長財布(メンズ)の通販 59点 ...



ボッテガヴェネタ/BOTTEGA VENETA/財布/ラウンドファスナー長サイフ ...



BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ 長財布 イントレチャート ジップ ...



芸能人愛用 ボッテガヴェネタ イントレチャート ラウンドファスナー 長 ...

※匿名配送 24時間以内発送 即購入OKおまとめ割：2点で5%引き、3点以上で10%引き！リピーター様はもれなく5%引き！その他多数出品中！→#ふじ屋のお店●商品詳細・ブランド：BOTTEGAVENETA・サイズ 縦 11cm 横 20cm マチ 2.5cm 付属の箱 縦12.5横20.5cmマチ4.5cm・カラー：ピンクベージュ・素材：パイソン・ポケット：カードポケット×8小銭入れ×1 お札入れ×2フリーポケット×2・付属品：写真10枚目のショップの箱をお付け致します。●状態：BS:極美品 新品に近いA:あまり使用感のない美品B:やや使用感あるが美品C:それなりに使用感があるが目立ったダメージはないD:使用感あり。目立つダメージがある※他サイトでも出品しておりますので予告なく削除する場合がございます。検品やお手入れはしてありますが、見落としや中古品特有の匂いがする場合がございます。国内ブランドショップ、古物市場より仕入れを行っております。鑑定済みのものを出品しておりますので安心してお買い求め下さい。真贋の疑わしいもの、商品情報と比して著しく逸脱したものに関しましては返品を受け付けますのでお気軽にご連絡下さい。あくまでも中古品でございます。ご了承の方のみご購入にお進み下さい。お手数ですが、トラブル防止のためプロフィールをご覧の上購入にお進み頂けると幸いです。