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MONTBLANC モンブラン　レザーベルト
商品番号 X34101100733
商品名

MONTBLANC モンブラン　レザーベルト
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 6,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MONTBLANCのベルトになります箱、袋付きです＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ご不明な点がございましたら気軽にご質問ください。素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。シミ・汚れ等、見落としがある場合がございます。古着ですのでご理解の上、ご検討ください。在庫が切れ、予期せず削除する場合がございます。気に入った商品はお早めにご検討くださいませ。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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