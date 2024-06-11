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Wasted Youth G-SHOCK TシャツBLUE ブルー XL
商品番号 P66429690070
商品名

Wasted Youth G-SHOCK TシャツBLUE ブルー XL
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品名：WastedYouth×G-SHOCKS/STee商品カラー：BLUEサイズ：XL着丈75cm、身幅60cm、袖丈23cmVERDYSGIFTSHOPにて当選しました。未開封ですが、神経質な方は入札をご遠慮ください。ポストに投函のゆうパケットポスト(専用箱)にて発送させて頂きます。よろしくお願いします。
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