Wasted Youth G-SHOCK TシャツBLUE ブルー XL

ご覧いただきありがとうございます。商品名：WastedYouth×G-SHOCKS/STee商品カラー：BLUEサイズ：XL着丈75cm、身幅60cm、袖丈23cmVERDYSGIFTSHOPにて当選しました。未開封ですが、神経質な方は入札をご遠慮ください。ポストに投函のゆうパケットポスト(専用箱)にて発送させて頂きます。よろしくお願いします。



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