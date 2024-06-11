MARS ウォレットチェーン シルバー925

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商品詳細
MARSウォレットチェーンシルバー925ご覧いただきありがとうございます。MARSハンドカフスウォレットチェーン長さ約40cm素材はシルバーです。片方のクリップの付け根が曲がっています。通常商品には問題ありませんが、ご理解の上落札お願い致します。手錠部分のバネにヘタリなどは見られないのでまだまだ使用出来るかと思います。太くてゴツいものではなく、細くて短いウォレットチェーンで、カッコよくコーディネートできます。ジーパンなどど相性が良いかと思います。アクセサリー材質···シルバー925カラー···シルバーカラー···シルバー
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