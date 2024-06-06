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80s USA製 チャンピオン ミシガンカレッジロゴ　染み込みTシャツ
商品番号 H25365188646
商品名

80s USA製 チャンピオン ミシガンカレッジロゴ　染み込みTシャツ
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 5,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】　80s　USA製　シングルステッチ　Tシャツ　【カラー】　白色【サイズ】XL【状態】　　目立つダメージありません　汚れ、傷等は画像をご確認下さい。　まだまだ長く着て頂けるかと思います！着丈　68cm身幅　58cm肩幅　53cm袖丈　20cm古着らしい風合いを楽しんで頂けるコンディションです。ビッグシルエットがトレンドな今ゆるだぼコーデに最適です。ユニセックスにお使い頂けるアイテムです。あくまでも古着のためご理解のある方の購入をおすすめします。神経質な方は購入をお控え下さい。ご不明な点がありましたらお気軽にコメント下さい！ーーーーーーー#古着#USED#vintage#ヴィンテージ#ビンテージ#80s#90s#00s#y2k#USA#アメリカ#tommyhilfiger#トミーヒルフィガー#lacoste#ラコステ#carhartt#カーハート#ralphlauren#ラルフローレン#adidas#アディダス#NIKE#ナイキ#starter#スターター#hardrockcafe#ハードロックカフェ#thenorthface#ノースフェイス#patagonia＃パタゴニア#llbean#エルエルビーン#Columbia#コロンビア#champion#チャンピオン#Lee#リー#Levis#リーバイス#umbro#アンブロ#oldstussy#ステューシー#oldgap#ギャップ#ラルフローレン#バーバリー#polosport#ポロスポーツ#ralphlauren#ラルフローレン#llbean#エルエルビーン#ふるだん#ふるじょ#ヘインズ#オニータ#アンビル#フルーツオブザルーム#シングルステッチ
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