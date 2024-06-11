[廃盤カラー]NIKE エアリフト　27

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廃盤カラーモデルのエアリフトになります。使用の際は靴下を着用していました。クリーニング済みです。サイズは27cmですが、普段27、5を履く私でも履く事ができました。箱は捨ててしまっているので、別の物に梱包して発送します。ソールの擦れ、破れ等もなく状態は良い方だと思いますが、あくまでも素人保管になります事をご了承ください。