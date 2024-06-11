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トムウッド　マフラー　ストール　ブラック
商品番号 T44668553175
商品名

トムウッド　マフラー　ストール　ブラック
ブランド名 トムウッド
特別価格 税込 6,000 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。数年前に購入、3回ほど使用しました。厚手でとても暖かいです。目立つ汚れ等はありませんが中古品ですのでその点ご理解いただける方でお願いします。
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