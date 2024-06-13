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NEW ERA x SEE SEE シーシーxニューエラ CAP
商品番号 V10628291375
商品名

NEW ERA x SEE SEE シーシーxニューエラ CAP
ブランド名 シーシー
特別価格 税込 3,002 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２回短時間使用しましたが、状態も良く美品となります。神経質な方はご遠慮ください。また、色むらにならないよう、シールはとってあります。サイズFREE頭周り56─67cm高さ15cmつば7cmコンパクトに梱包しての発送になりますので、予めご了承ください。SEESEEとNEWERAのコラボアイテム。ウォッシュドコットンの「9TWENTY」にSEESEEのアイコンでもあるオレンジロゴを施した、まさにコミュニティから生まれた逸品。アジャスター付きでコットン素材の為、扱いやすくどんなスタイルにも取り入れやすいアイテムです。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/moped54068.html
http://narcologia.ru/goods/browse395491.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming319192.html
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