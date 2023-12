NEW ERA x SEE SEE シーシーxニューエラ CAP

SEE SEE × New Era 新作コラボキャップが国内7月15日/7月16日にYGM ...



2回短時間使用しましたが、状態も良く美品となります。神経質な方はご遠慮ください。また、色むらにならないよう、シールはとってあります。サイズFREE頭周り56─67cm高さ15cmつば7cmコンパクトに梱包しての発送になりますので、予めご了承ください。SEESEEとNEWERAのコラボアイテム。ウォッシュドコットンの「9TWENTY」にSEESEEのアイコンでもあるオレンジロゴを施した、まさにコミュニティから生まれた逸品。アジャスター付きでコットン素材の為、扱いやすくどんなスタイルにも取り入れやすいアイテムです。カラー···ブラック