NEW ERA x SEE SEE シーシーxニューエラ CAP

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商品詳細
２回短時間使用しましたが、状態も良く美品となります。神経質な方はご遠慮ください。また、色むらにならないよう、シールはとってあります。サイズFREE頭周り56─67cm高さ15cmつば7cmコンパクトに梱包しての発送になりますので、予めご了承ください。SEESEEとNEWERAのコラボアイテム。ウォッシュドコットンの「9TWENTY」にSEESEEのアイコンでもあるオレンジロゴを施した、まさにコミュニティから生まれた逸品。アジャスター付きでコットン素材の為、扱いやすくどんなスタイルにも取り入れやすいアイテムです。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/moped54068.html
http://narcologia.ru/goods/browse395491.html
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