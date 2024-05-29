【新品未使用】comfortable reason マフラー

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商品詳細
新品未使用品ですのでタグがついております。ずっと袋の中で保管しておりましたのでタンスなどの匂いもございません。たばこも吸っておらず、ペットも飼っていませんので臭いも無いです。【商品説明】片畦のW仕様で編み立てたアカデミックスカーフ。今シーズンのテーマでもあるFrancoRosso制作の映画BABYLONでも印象的なアカデミックスカーフスタイルがモチーフ。カラーは直球のラスタカラーとカレッジライクなネイビーの2色展開。素材:アクリル100%サイズOneSize全長:160cm幅:18cm#comfortablereason#ラスタ素材···ニット
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