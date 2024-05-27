TOKORO MOTORS APPAREL FULLPRINT SHIRTS

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即完売の商品です。現在、この状態では中々出回らない物だと思いますのでぜひこの機会に！！しわなどが、気になる方はご遠慮ください。新品未使用ですが、発売から年数が経っているため、ご理解のある方のご購入をよろしくお願いします。あくまで個人保管の商品の為完品をお求めの方はご遠慮下さい。○神経質な方や完璧を求め方は購入をお断りします。■送料の関係で折り畳んでの発送となりますのでご理解ください。身幅 58cm着寸 71.5cm袖丈21.5cm肩幅 45cm画面越しの為、光の加減などにより多少現物と色味の違いが出てしまう場合がございます。また、状態チェックはしておりますが見落としがある可能性がございます。上記をご理解いただいた上でのご検討お願い致します。ご不明な点は遠慮なくご質問下さい。購入後のクレーム・返品はどうぞご遠慮下さい。所さん所ジョージ世田谷べース世田谷ベースオフィシャル世田谷ベース正式装備品