STUSSY SHATTERED TEE ステューシーブラック tシャツ M

STUSSYSHATTEREDTEEステューシーブラックＴシャツサイズM◼️[ブランド名]#HYUGGEステューシー◼️[商品状態]中古品ではありますが着用は2、3回程度なので傷や汚れはないです。◼️大幅なお値下げはしておりません。お値下げ交渉も可能です。必ず具体的な金額をコメント欄にご提示ください。◼️出品商品は正規販売店又は正規代理店にて購入した物です。ご安心ください(本物ですか？どちらで購入しましたか？とコメントが多くあります。心配な方は他の出品者からご購入ください。)#ブラックアイパッチ#ウィンダンシー#ステューシー#beams#ビームス#ヒステリックグラマー#ナイキ#NIKE#ハフ#hufカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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