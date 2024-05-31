MARK\u0026LONA マークアンドロナ レザーベルト

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☆#M69その他の出品物はコチラ☆メンズ服・レディース服の他、ブランド・スニーカー・帽子・バッグ・靴・アクセサリー等幅広く商品を出品しております。是非その他の商品もご覧ください。【ブランド】MARK\u0026LONAマークアンドロナ【アイテム】レザーベルト【色、柄】ホワイト【サイズ】表記なし【実寸】(平置き)幅:3.5全長:112.5【状態】C若干の擦れありS:新品未使用A:美中古品B:使用感はあるが目立った汚れやダメージがないC:使用感があり若干の汚れやダメージがあるD:汚れやダメージがある採寸には多少の誤差がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。状態の確認をしておりますが、見落としてしまった多少の汚れやダメージがある場合もありますので、あらかじめご了承ください。よろしくお願い致します。#MARKandLONA#マークアンドロナW17002