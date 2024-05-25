STUSSY × MASTERMIND スカル ガチャベルト ROEN joy

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STUSSY×MASTERMINDコラボスカルガチャベルトになります。○STUSSYロゴ表記あり(バックル)○MASTERMINDロゴ表記あり(バックル)○フリーサイズ☆いいね！やフォローは大歓迎☆発送について全ての商品を安全・安心の匿名配送でお届けします☆丁寧な梱包を行い出来る限りの範囲で無理が無いようなサイズを選択したいと心掛けています☆サイズ(表記なし)sizeフリーサイズ写真にてご確認をお願い致します。○ベルト部分長さ約１０３㎝素材(表記なし)写真にて素材感のご確認をお願い致します。商品の状態について商品の状態・コンディションは写真にてご確認をお願い致します。極多少の使用感が見受けられます。未使用に近い程度の綺麗な状態とコンディションです。○数回程度の使用感○バックル部分に極々多少の細かなキズが見受けられます。こちらの商品はSTUSSY×MASTERMINDのコラボスカルガチャベルトになります。ブラックのバックルSTUSSY\u0026MASTERMINDのロゴが配置されベルト部分はカーキとベージュ系のミリタリー配色のツートンカラーがデニムパンツとの相性抜群♪ロックでミリタリーで激レアアイテムでございます☆ご購入をご検討中の方はお手数ですが不要な誤解やトラブル防止の為、プロフィール欄のご確認をお願い致します。よろしければ他にも、ブランド物やレア物のロエン等の商品を100点以上ぐらい出品させて頂いていますので、としまろ印Roenjoyの商品の一覧からチェックをして頂けると幸いです。クロムハーツ・レナードカムホート・ロンワンズ・ロードキャメロット・ロアーガンズ・フィリッププレイン・フランシストモークス・ハイドロゲン・マスターマインドのブランドがお好きな方にオススメです☆