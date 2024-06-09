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ヴィンテージマルボロt-シャツ XL MARLBORO アドベンチャーtシャツ
商品番号 B66617640814
商品名

ヴィンテージマルボロt-シャツ XL MARLBORO アドベンチャーtシャツ
ブランド名 フルーツオブザルーム
特別価格 税込 5,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）90年代フルーツオブザルームボディーマルボロ　アドベンチャーtシャツUSED商品になります。XL身幅61着丈73肩幅57袖丈19フロントに茶のシミと薄いグレーのシミが有ります。バックは迫力があるカヌー柄レアアイテムです。値下げ交渉は不可ですので宜しくお願い致します。#パタゴニア#LLBEEN#MARLBORO#JORDAN8#アクア#ABLOH
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