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- ヴィンテージマルボロt-シャツ XL MARLBORO アドベンチャーtシャツ
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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）90年代フルーツオブザルームボディーマルボロ アドベンチャーtシャツUSED商品になります。XL身幅61着丈73肩幅57袖丈19フロントに茶のシミと薄いグレーのシミが有ります。バックは迫力があるカヌー柄レアアイテムです。値下げ交渉は不可ですので宜しくお願い致します。#パタゴニア#LLBEEN#MARLBORO#JORDAN8#アクア#ABLOH
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