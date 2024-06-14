MONTMARTRE NEW YORK マフラー スカーフ ストール

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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます。昨年末に東京のセレクトショップ(uniontokyo)で開催された、montmartrenewyorkのpopupにて購入いたしました。1シーズン着用した後、大切に保管しておりました。特に目立った傷汚れ等はございません。性別問わず使用できるデザインになっております。これからの季節のコーデの差し色としていかがでしょうか。多少のお値下げ交渉承りますので、お気軽にコメントくださいませ。#montmartrenewyork#un3d#prankproject#hatra#viviano#houga#fetico#kishidamiki#yoheiohno#perverze#litmus#lutens#studios#kudos#kolor#ladmusician#neonsign#stein#essay#sulvam#rafsimons#toga#togapulla#maisonmargiela#sacai#littlebig#doublet#masu#dairiku#saby#johnlawrencesullivan
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