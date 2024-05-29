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Paul smith ポールスミス キャップ 帽子 エンブロイダリーロゴキャップ
商品番号 I72752023831
商品名

Paul smith ポールスミス キャップ 帽子 エンブロイダリーロゴキャップ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,092 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスのエンブロイダリーロゴキャップです。新品未使用品になります。サイズ：フリーサイズは付けずに発送します。ベーシックなベースボールキャップに、大きめのロゴ刺繍が施されたデザイン。同系色で統一されたロゴが、主張しすぎず程よいアクセントとなっています。やや真っすぐとしたつばで、カジュアルなスタイリングにもよくマッチするアイテム。送料の関係により袋は付けずに発送します。カラー···ブラック
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