Paul smith ポールスミス キャップ 帽子 エンブロイダリーロゴキャップ

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商品詳細
ポールスミスのエンブロイダリーロゴキャップです。新品未使用品になります。サイズ：フリーサイズは付けずに発送します。ベーシックなベースボールキャップに、大きめのロゴ刺繍が施されたデザイン。同系色で統一されたロゴが、主張しすぎず程よいアクセントとなっています。やや真っすぐとしたつばで、カジュアルなスタイリングにもよくマッチするアイテム。送料の関係により袋は付けずに発送します。カラー···ブラック
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