ボッテガ・ヴェネタ 長財布

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カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革こちらはボッテガ・ヴェネタの長財布になります。横浜の高島屋で購入いたしました。小銭入れは着いておりませんので、お札入れになります。一粒万倍日に購入致しました。買ってから1.2回ほど使用した形になります。お財布を頂いて変えたため出品させて頂きました。よろしくお願い致します。元値120000円こちら早い者勝ちになります！交渉中の方がいても購入OKにしているので、お早めにお買い求めください！値段交渉は大幅な値下げは厳しいですが、なるべく承ります！即購入⭕️