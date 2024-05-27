【値下げ】希少 Supreme×Louis vitton マフラー

Supreme×Louisvittonマフラーシュプリーム×ヴィトン【モデル】ルイヴィトン×シュプリーム【ライン】17awSupremeLouisVuittonMonogramScarf【品質表示】ウール:90% カシミヤ:10%【サイズ】約31cmx196cm素材···カシミヤカラー···レッド付属品:箱ネットブランドショップにて購入。（BRING様）画像確認頂ければ分かると思いますが、正規品です。※5枚目参照目立つ汚れや傷等はないですが、多少の毛玉と使用感はあります。あくまでも一度使用した中古品なので中古品にご理解ある人のみ購入をお願い致します。#他にも不要品いろいろ出品してます。ドドドフラミンゴ♪



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