メッシュキャップ ヴィンテージ

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商品詳細
カラー···レッドオンライン古着ショップで12000円で購入しました。アメカジコーデが流行っている今赤いメッシュキャップは抜群です！一応ヴィンテージ商品となっていますが1度だけ着用しただけなので超美品となっております。
http://narcologia.ru/goods/freshman198056.html
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