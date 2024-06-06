メッシュキャップ ヴィンテージ

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カラー···レッドオンライン古着ショップで12000円で購入しました。アメカジコーデが流行っている今赤いメッシュキャップは抜群です！一応ヴィンテージ商品となっていますが1度だけ着用しただけなので超美品となっております。