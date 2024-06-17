NEW ERA✕シャイニング

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映画シャイニングとコラボのキャップです!1度着用しました。その後は飾っていました。大事にしすぎて被れないのでどなたか使用して下さる方がいれば、お譲りできたらと思います。できるだけお値下げは頑張りますので、コメント頂ければと思います!カラー...ブラック