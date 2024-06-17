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TwntyTwo Snap Back Cap [新品 未使用]
商品番号 X77905864440
商品名

TwntyTwo Snap Back Cap [新品 未使用]
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 8,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはUS買付アイテムとなりましてBronx発のブランド、TwentyTwoのスナップバックとなります。TWNTYTWOハイセンスなパロディデザインをキャップに落とし込んだアイテムは発売と同時に即完売を続けていて、現在沸騰中のブランドとなります。ニューヨークを中心に多くのラッパーやNBAの盟友カーメロアンソニーが愛用していることでも有名です。つば裏はスウェード地の高級感のある仕様となっています。検索用ニューエラNeweraサイドパッチつば裏グレースナップバックカラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/Addict704418.html
http://narcologia.ru/goods/Adder881875.html
http://narcologia.ru/goods/encourage682572.html

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