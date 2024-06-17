TwntyTwo Snap Back Cap [新品 未使用]

こちらはUS買付アイテムとなりましてBronx発のブランド、TwentyTwoのスナップバックとなります。TWNTYTWOハイセンスなパロディデザインをキャップに落とし込んだアイテムは発売と同時に即完売を続けていて、現在沸騰中のブランドとなります。ニューヨークを中心に多くのラッパーやNBAの盟友カーメロアンソニーが愛用していることでも有名です。つば裏はスウェード地の高級感のある仕様となっています。検索用ニューエラNeweraサイドパッチつば裏グレースナップバックカラー···ブラウン



Twenty Two Snapback Twnty Two x ISGGOOD



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