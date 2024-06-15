新品未使用　FIXER ニューエラコラボキャップ

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商品詳細
ニューエラとFIXERのコラボキャップになります。アルトエデリットで購入しました。新品未使用のまま着用しておりませんので、出品致しました。既に完売モデルになりますので、探されていた方はいかがでしょうか？ファッションディレクターの干場さんも着用のモデルです。#干場義雅#fixer#アルトエデリット#minimalwordrobe素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール
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