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新品未使用　FIXER ニューエラコラボキャップ
商品番号 A39155358603
商品名

新品未使用　FIXER ニューエラコラボキャップ
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 8,549 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラとFIXERのコラボキャップになります。アルトエデリットで購入しました。新品未使用のまま着用しておりませんので、出品致しました。既に完売モデルになりますので、探されていた方はいかがでしょうか？ファッションディレクターの干場さんも着用のモデルです。#干場義雅#fixer#アルトエデリット#minimalwordrobe素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール
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