新品未使用　FIXER ニューエラコラボキャップ

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ニューエラとFIXERのコラボキャップになります。アルトエデリットで購入しました。新品未使用のまま着用しておりませんので、出品致しました。既に完売モデルになりますので、探されていた方はいかがでしょうか？ファッションディレクターの干場さんも着用のモデルです。#干場義雅#fixer#アルトエデリット#minimalwordrobe素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール