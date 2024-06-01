カステルバジャック クラー 長財布 066622 ブラック

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商品詳細
こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：クラー 長財布商品コード：066622サイズ：横19.4cm×高さ8.8cm×マチ2.7cm色：ブラック品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：カードx12小銭入れx1オープンx4商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー
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