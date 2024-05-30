1744 ポロバイラルフローレン ネクタイ レップタイ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！⬇️こちらから出品商品を絞り込み検索出来ます！#よっちゃんのネクタイショップ★ブランドPolobyRalphLaurenポロバイラルフローレン★色橙色オレンジ紺ネイビーブルー★剣先サイズ(cm)8.5★素材シルク100%★原産国イタリア★コンディション大剣にテカリがあります。★配送について発送時は折りたたませていただきますので、折りジワがつく可能性があります。ご容赦ください(気になるようでしたら、アイロンをかけていただくと直ると思います)。★割引についておまとめ割引とフォロー割引、リピーター割引があります。詳しくはプロフィールをご覧ください★他にもネクタイをたくさん出品しています。ご覧いただければ嬉しいです(^^)
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