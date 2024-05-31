貴重　リザード　ライトブルー　水色　長財布　ゴールド　ファスナー　 ウォレット

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貴重 リザード ライトブルー 水色 長財布 ゴールド 大容量一粒万倍日天赦日日本でほとんどお目にかかるにかからない極上で美しいリザードの革を一枚継ぎ目なしでハンドメイド製作してもらいました。リザードの水色がとても綺麗です。とても腕の良い職人さんでとてもクオリティがたかいです。財布の内側もこだわってつくってもらいました。使いやすいように大きく開くようにして内側のほとんどが牛革になってます。ほとんど気になりませんが少し天然の革のシワがあり使っていくと、良い味になりそうです。念のため画像をみて確認お願いします。是非、手に取って確認して欲しいと思ってます。リザードはトカゲ革でとても縁起物で希少で金運アップ間違いなしです。おなじ柄が存在しないので世界に一つしかない財布で人と違う物を欲しい方にオススメです。リザードはとても貴重(レア)な革で革の表情が同じものがないので一点物になります。カジュアルにもあうのでお持ちのLevi'sエアジョーダンSupreme にアクセントにどうぞパーティ結婚式 母の日 父の日 クリスマス 記念日 プレゼント にどうですか？スーツにも良くあいビジネスにもオススメです。お持ちのエルメスやGUCCIやヴィトンにも合わせお使いください。PlayStation5プレステ5 買えなかった方、プレゼントにいかがですか？革本来のキズ等有るものがありますがご了承ください画像をみて確認お願いします。オーダーメイド制作費ら118000円程度で市場では絶対買えない値段で出品しててお得です。例えば グッチ では リザードの財布は約18万円します。外側リザード 内側牛革小銭入れ【布】カードポケット 12枚レシートポケットカラー 水色 ライトブルー light blueゴールドファスナー ＹＫＫ 刻印無しサイズ横約20センチ縦約10センチ厚さ約2.5センチ付属品 巾着袋 オリジナルケース【いらない場合は-500円します。コメントください】