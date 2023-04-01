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エンゼルス　大谷翔平13奪三振(13K)記念ボブルヘッド人形
商品番号 I43116791626
商品名

エンゼルス　大谷翔平13奪三振(13K)記念ボブルヘッド人形
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎メジャーリーグエンゼルス2022年シーズン2022年6月22日　カンザスシティ•ロイヤルズ戦での大谷翔平13奪三振(13K)記念ボブルヘッド人形現地球場で配布の記念非売品。人形の大きさ:約18cm箱の大きさ:約21cmx10cmx10cm2つあるので、出品する物は未開封です。ジャンル（スポーツ選手）···野球　大谷翔平グッズ種別···フィギュアサイン有無···無し性別···男
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