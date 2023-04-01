エンゼルス　大谷翔平13奪三振(13K)記念ボブルヘッド人形

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商品詳細
⚫︎メジャーリーグエンゼルス2022年シーズン2022年6月22日 カンザスシティ•ロイヤルズ戦での大谷翔平13奪三振(13K)記念ボブルヘッド人形現地球場で配布の記念非売品。人形の大きさ:約18cm箱の大きさ:約21cmx10cmx10cm2つあるので、出品する物は未開封です。ジャンル（スポーツ選手）···野球 大谷翔平グッズ種別···フィギュアサイン有無···無し性別···男
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http://narcologia.ru/goods/cotton187561.html
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