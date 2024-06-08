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ヒステリックグラマー✖︎バルタザールベルトWH
商品番号 A33946952268
商品名

ヒステリックグラマー✖︎バルタザールベルトWH
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 17,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ホワイトヒステリックグラマー✖︎バルタザールベルトWHサイズ　S⭐️スワロフスキー✖︎スタッズ全長約94㎝(バックル部分含む)最短穴まで約77㎝(ピン先〜ホールまで)最長穴まで約88.5㎝(ピン先〜ホールまで)ホール数7個素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい本革はダメージ加工ですゆうパックゆうパケットプラス上記いずれかの手段で発送します(選択不可)コメント中の方がいらしても即購入者様優先です宜しくお願い致します#HYSTERICGLAMOUR#ヒステリックグラマー#バルタザール#スワロフスキー#スタッズ
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9日まで値下げヒステリックグラマー✖︎バルタザールベルトWH - ベルト

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