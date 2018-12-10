【新品】アニメ「鬼滅の刃」アクリルキーホルダー

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アクリルキーホルダー「SHOW BY ROCK!!」07/クリスマスver. コンプリートBOX(全9種)(ミニキャライラスト)



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TVアニメ「かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-」アクリルキーホルダー

■仕様サイズ：・竈門炭治郎…約W66×H55mm・竈門禰豆子…約W65×H53mm・我妻善逸…約W63×H53mm・嘴平伊之助…約W64×H59mm・胡蝶しのぶ…約W66×H54mm・煉獄杏寿郎…約W70×H55mm・宇髄天元…約W66×H55mm・甘露寺蜜璃…約W62×H53mm・時透無一郎…約W63×H60mm・伊黒小芭内…約W64×H53mm・不死川実弥…約W66×H56mm・悲鳴嶼行冥…約W67×H55mm（全12種）素材：アクリル樹脂、鉄ufotable描き下ろし新規イラストを使用したアクリルキーホルダーです。新品未使用品ですが、一度人の手に渡っておりますので、細かいことを気になさる方はご購入をお控え下さい。匿名配送・簡易梱包にて発送です。バラ売りご希望であればコメント欄よりどうぞ。なお、栗花落カナヲと時透無一郎は売り切れです。