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木梨サイクル　世田谷ベース　スナップバックキャップ
商品番号 O98904299149
商品名

木梨サイクル　世田谷ベース　スナップバックキャップ
ブランド名 スターターブラックレーベル
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

木梨サイクルがISETAN新宿で限定販売していたコラボキャップです。カラーは希少のデニムカラーになります。10回程度は使用しています。スターターのステッカーも残っています。大きな型崩れ等なく比較的綺麗な状態だと思いますが、写真にて状態をご確認ください。あくまで自宅保管の中古品であることをご理解ください。#木梨サイクル#KINASHICYCLE#世田谷ベース#STARTER#ベースボールキャップ
http://narcologia.ru/goods/ramshackle54966.html
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