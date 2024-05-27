木梨サイクル　世田谷ベース　スナップバックキャップ

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木梨サイクルがISETAN新宿で限定販売していたコラボキャップです。カラーは希少のデニムカラーになります。10回程度は使用しています。スターターのステッカーも残っています。大きな型崩れ等なく比較的綺麗な状態だと思いますが、写真にて状態をご確認ください。あくまで自宅保管の中古品であることをご理解ください。#木梨サイクル#KINASHICYCLE#世田谷ベース#STARTER#ベースボールキャップ